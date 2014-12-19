Росія назвала "ворожими діями" підтримку США свободи в Україні

Про це заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич у зв'язку з підписанням президентом США закону про "Про підтримку свободи", повідомляє ТАСС.

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"Позбавлятися від цього "спадку" доведеться, мабуть, довго. Вина за наслідки цілком і повністю лягає на американську сторону, - зазначив він. - Ворожі дії з боку Вашингтона без реакції ми не залишаємо. Рішення щодо можливих заходів у відповідь будемо приймати в залежності від того, як в США на практиці розпорядяться новим законом".

"Російська сторона готова до діалогу і співпраці, але тільки на принципах рівноправності, реального врахування наших інтересів. Спроби чинити на нас тиск у будь-якому разі приречені на провал", - додав Лукашевич.