У Путіна називають розпад СРСР "катастрофою"

15:57, 15 грудня 2014
Політика
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Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає розпад Радянського Союзу катастрофою.

песков / Фото : pasmi.ru

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The National Interest.

"Насправді це була катастрофа, оскільки це був перший, ну скажемо, не експеримент, а перший прецедент в історії, коли величезна країна почала розпадатися і вся структура економіки, промисловості, соціальної системи була підігнана під потреби єдиної країни і тут раптом все це почало розпадатися, створюючи колосальні проблеми та гуманітарні катастрофи в регіоні", – заявив він, передає Українська правда.

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При цьому Пєсков запевнив, що не можна проводити паралелі між СРСР і нинішніми інтеграційними процесами у вигляді СНД і Митного союзу, які мають "абсолютно нову природу". За його словами, до Митного союзу приєднаються ще одна або дві країни.

Пєсков вважає, що для деяких країн об'єднання в Митний союз, який, за його словами, є повністю рівноправної структурою, може бути єдиним шансом добитися процвітання.

У той же час він зауважив, що для його покоління розвал СРСР був логічним.

Як відомо, Путін також вважає розвал Радянського Союзу катастрофою.

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