У США пригрозили лишити Туреччину без американських літаків за покупку ракет у Росії

Меттіс наголосив, що не можна заносити російську зброю в систему оборони НАТО.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс визнав, що США стривожені наміром Туреччини купити у Росії ракети С-400, які не можна інтегрувати з системою оборони НАТО.

Як повідомляє Reuters, він наголосив, що Америка вже попередила Анкару про наслідки. Зокрема, можуть бути запроваджені нові санкції проти неї. Крім того угода з американською компанією Lockheed Martin щодо поставки літаків F-35 буде розірвана, якщо турецька сторона не відмовиться від планів щодо покупки російських ракет.

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«Очевидно, що Туреччина заносить російські протиповітряну, протиракетну систему в країну НАТО. Ми не можемо її інтегрувати з альянсом. Так, це нас тривожить і ми не радимо так робити», - наголосив Меттіс.

Угода про купівлю російських комплексів С-400 була підписана в Анкарі в грудні 2017 року. Мова йде про купівлю двох комплексів, які будуть обслуговуватися турецьким персоналом. Також сторонам вдалося домовитися про технологічне співробітництво з прицілом на створення в Туреччині власного виробництва. З тих пір в керівництві НАТО неодноразово висловлювали заклопотаність у зв'язку з несумісністю С-400 з системами альянсу. В Анкарі пояснили рішення про купівлю поспіхом і висловили готовність також купити американські комплекси Patriot, але не замість, а разом з російськими системами, поставки повинні початися влітку 2019 року.