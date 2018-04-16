Генсек НАТО прокоментував покупку Туреччиною російських С-400

Столтенберг зазначив, що для НАТО важливе питання інтеграції в систему ППО Альянсу.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг назвав купівлю Туреччиною російських протиракетних систем С-400 суверенною справою Туреччини.

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При цьому він зазначив, що головна проблема полягає в інтеграції подібних систем в систему ППО Альянсу.

«Це суверенне право (Туреччини.- ред.). Але з точки зору НАТО важливе питання їхньої інтеграції в нашу систему ППО, - зазначив глава НАТО в інтерв'ю телеканалу NTV. - Але Туреччина не просила такої інтеграції, тому на даний момент занепокоєння у нас немає».

Угода про купівлю російських комплексів С-400 була підписана в Анкарі в грудні 2017 року. Мова йде про купівлю двох комплексів, які будуть обслуговуватися турецьким персоналом. Також сторонам вдалося домовитися про технологічне співробітництво з прицілом на створення в Туреччині власного виробництва. З тих пір в керівництві НАТО неодноразово висловлювали заклопотаність у зв'язку з несумісністю С-400 з системами альянсу. В Анкарі пояснили рішення про купівлю поспіхом і висловили готовність також купити американські комплекси Patriot, але не замість, а разом з російськими системами, поставки повинні початися влітку 2019 року.