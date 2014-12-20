Канада вводить нові санкції проти РФ

Зокрема, глава уряду Канади оголосив про заборону на в'їзд для 20 російських і українських громадян, а також нові обмеження на експорт технологій, використовуваних в Росії для розвідки нафти і добувної промисловості, пише Українська правда.

"З моменту початку конфлікту, путінський режим постійно порушує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Канада не буде приймати незаконної окупації Криму і постійні провокаційні військові дії в Східній Україні", - зазначив Харпер.

"Таким чином, ми в черговий раз оголосили додаткові економічні санкції і заборону на в'їзд для російських та українських громадян. Ми також вводимо нові обмеження на експорт технологій, використовуваних в Росії для розвідки нафти і видобувної промисловості, а також санкції у фінансовій сфері", - зауважив він.

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За його словами, існуючі санкції вже здійснюють реальний економічний тиск на Росію з тим, щоб вона припинила агресію на території України.

"Канада буде надавати незмінну підтримку українському народу, оскільки вони продовжують боротьбу за мир і свободу проти режиму Путіна. Ми готові прийняти подальші пропоновані заходи з нашими союзниками і партнерами, якщо це необхідно", - наголосив Харпер.

Як відомо, 16 вересня уряд Канади оголосив про введення нової хвилі економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації.