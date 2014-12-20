Психіатр про Путіна: він спробував виглядати ліберальним

Про це Фільц заявив у коментарі виданню Gordonua.com.

"Ця прес-конференція Володимира Путіна - демонстрація ліберальної позиції, тобто лібералізм - це свобода соціальних відносин. Він як би підсвідомо казав: "Бачите, я буду діяти ліберально". Але за цим стоїть прихована свідома позиція здатності до порушення правил", - вважає Фільц.

"Я думаю, що в даній ситуації одне з основних питань для Путіна могло полягати в тому, які правила слід змінювати або дозволити собі порушити чи не порушити у зв'язку з тим, що інтернаціональна і навіть внутрішня позиція Росії зазнає певних змін. Можливо, зміни ще не такі тектонічні, як здавалося б, але вони все ж починають бути більш виразними", - зазначив психіатр.

На його думку, не має значення той факт, чи були запитання на прес-конференції зрежисовані чи ні.

Читайте такожНа питання Собчак про свавілля Кадирова Путін запитав, навіщо їй дали слово"Абсолютно все одно, чи були різкі питання зрежисовані чи ні, тому що була обрана концепція показати, що ми досить вільні у своїй поведінці і трактуванні. Ми відкриті, як того вимагає лібералізм. Тобто байдуже, хто які питання задає. Треба аналізувати не запитання, а відповіді", - вважає Фільц.

"А відповідей не було. За великим рахунком, він критикував ліберальні позиції західної цивілізації і при цьому казав: "Ви подивіться, вони ж самі порушують правила, вводять негуманні методи допиту терористів, що порушують правила міжнародних договорів і т. д. Грубо кажучи, роблять, що хочуть", - зазначив експерт.

На думку Фільца, плани Володимира Путіна щодо України суттєво не змінилися.

"Україна може стати силовим вузлом для безпеки і навіть політичним силовим вузлом. Це було б для Росії ще гірше. Я думаю, що те, що піднімається зараз дискусія про контрреволюції, є багато сигналів про те, що процеси гальмуються, ще хитріше втілюються старі корупційні схеми і т. д., додає в Росії трохи більше оптимізму, і тому він міг дозволити собі таку псевдоліберальну позицію", - додав Фільц.

Читайте такожХороша міна при поганій грі: огляд щорічної прес-конференції Путіна (фото, відео)