Киргизстан відклав розгляд приєднання до ЄАЕС

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на knews.kg.

Питання розгляду проекту договору було знято з порядку денного Кабміну, хоча спочатку його обговорення планувалося.

В ході засідання Вищої євразійського економічного союзу 10 жовтня в Мінську президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив, що країна готова до кінця 2014 року вступити до ЄАЕС.

Читайте такожВірменія ратифікувала договір про приєднання до Євразійського економічного союзуАтамбаєв повинен був у вівторок, 23 грудня, летіти до Москви на чергове засідання Вищої ради ЄАЕС, щоб підписати угоду, але тепер цього не буде, через те, що не дотримана процедура.

Раніше планувалося, що Митний союз та Єдиний економічний простір з 1 січня 2015 року перетворюються в одну організацію - Євразійський економічний союз. Однак це було ще до економічної кризи в Росії, західних санкцій проти неї і обвалу світових цін на нафту.

Як відомо, 14 жовтня угоду про ЄАЕС ратифікував Казахстан, а 4 грудня - Вірменія.