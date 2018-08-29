Біля берегів Нормандії 35 французьких рибальських човнів атакували англійців за право ловити гребінці (відео)

Після зіткнення два британських судна повернулися в порт Бріксхем із розбитими вікнами.

Французьких рибалок звинувачують у нападі на англійських колег з використанням каменів і димових шашок. У ніч на вівторок біля берегів Нормандії сталася сутичка, в якій з французької сторони брали участь 35 рибальських човнів. Рибалки двох країн побилися за право ловити гребінці.

Як повідомляє Бі-бі-сі, морське зіткнення сталося в 22 кілометрах від берегів Нормандії, біля Затоки Сени.

Ця акваторія багата морськими гребінцями. У британських рибалок є юридичне право їх ловити, але присутність британців не подобається французьким рибалкам, які вважають, що їхні колеги добувають занадто багато молюска.

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Тепер британські рибалки сподіваються отримати захист від уряду, а французькі бояться втратити одну зі своїх найважливіших ресурсів".

У ніч на вівторок 35 французьких риболовних суден зібралися в затоці і рушили в бік району, де британці добували молюсків, щоб висловити протест проти "пограбування" ними гребінців.

"Французи хотіли перешкодити роботі британців, і сталося зіткнення", - говорить глава нормандського риболовного відомства Димитрій Рогофф. "Мабуть, хтось кидав каміння, але поранених немає", - додав він.

Чисельна перевага була на боці французів - проти їх 35 човнів у британців було всього п'ять. В результаті їм довелося відступити назад в Англію через канал.

У сутичці було пошкоджено кілька човнів, два британських судна - Golden Promise і Joanna C - повернулися в порт Бриксхем з розбитими вікнами.

Британські рибалки розповідали, що французи їх оточили і почали кидати по їхнім човнам камені і шматки залізних ланцюгів.

На відео, опублікованому французькими ЗМІ, видно, як шотландське судно "Ханіборн-3" стикається з іншим човном.

Тертя між рибалками почалися близько 15 років тому, проте протягом останніх п'яти років діяв договір: великі британські судна не заходили в район, в обмін на це дрібні човни не заважали працювати там.

Однак у британців була перевага: французькі закони дозволяють добувати гребінців тільки з першого жовтня по 15 травня, а британці можуть ловити їх протягом всього року.

Через це незадоволені французи в цьому році відмовилися від договору.

"Для британців це як безкоштовний бар - вони можуть ловити скільки завгодно, де захочуть і коли захочуть", - скаржиться Дімітрі Рогофф.

"Ми не хочемо, щоб вони взагалі припинили видобуток, але вони можуть хоча б дочекатися першого жовтня, щоб ми її розділили".

"Гребінці - один з основних продуктів Нормандії, найважливіший ресурс і дуже чутлива тема", - говорить він.

Голова Шотландської асоціації виробників білої риби Майк Парк вважає подію "чистим піратством".

"У нього [шотландського судна] було повне право там перебувати. Британські судна мають право заходити в цю французьку зону. Це не протизаконно", - сказав Парк у розмові з Бі-бі-сі.

"Судно Peterhead робило свою роботу. Французи, швидше за все, просто напали на нього", - додав він.

Британська рибальська федерація закликала обидві сторони до спокою.

"Ми звернулися до британського уряду і вимагали захисту наших човнів, які рибалять законно", - заявив глава федерації Баррі Деас.

"Питання, через які відбуваються зіткнення, потрібно вирішувати за столом переговорів, а не на морі, де хто-небудь може постраждати".