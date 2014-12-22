Китай пообіцяв Росії економічну допомогу

«Якщо російській стороні буде потрібно, ми забезпечимо необхідну допомогу в рамках наших можливостей», - цитує слова міністра газета China Daily.

У той же час Ван І підкреслив, що «Росія має здатність і мудрість, щоб подолати існуючі труднощі економічної ситуації», повідомляє Lenta.ru.

Читайте такожКитай готовий надати Україні допомогу під егідою ООН

Глава китайської дипломатії додав, що КНР і Росія незмінно підтримують і допомагають один одному.

Науковий співробітник Китайської академії соціальних наук Чи Цзяньминь, думку якого наводить видання, припустив, що допомога Китаю буде надаватися через такі механізми, як Шанхайська організація співробітництва та БРІКС.

Між тим, китайські вчені прогнозують погіршення економічного становища в Росії. «Найважчий час для російської економіки тільки почалося, і в найближчі три роки будуть затьмарені серйозними труднощами», - вважає старший аналітик з російських досліджень Китайського інституту міжнародних відносин Фень Юцзюнь.