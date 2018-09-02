У Москві прощаються з Кобзоном (фото, відео)

На церемонію прощання приїхав президент РФ Володимир Путін і прем'єр Дмитро Медведєв.

У неділю, 2 вересня в Москві в концертному залі імені Чайковського розпочалася церемонія прощання зі знаменитим радянським і російським співаком Йосипом Кобзоном, який помер в четвер, 30 серпня.

Про це повідомляє Страна.uа.

Зазначається, що через велику кількість бажаючих попрощатися з народним артистом СРСР траурний захід вирішили перенести з десятої на восьму ранку.

Планується, що панахида і прощання завершаться о 13:00. Після цього труну з тілом Кобзона доставлять на Востряковський цвинтар, де співака поховають поруч з його матір'ю, Ідою Ісаєвною.

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Прилегла до залу територія огороджена металевим парканом, її охороняє Росгвардія. Люди проходять в будівлю через металеву рамку. Із залу навіть на вулиці чутна музика - пісні у виконанні, звісно ж, Кобзона.

На церемонії побували президент РФ Володимир Путін і прем'єр Дмитро Медведєв. Там постійно виступають багато друзів Кобзона та діячі культури Росії.

Поруч із труною стоїть почесна варта. Тіло накрите російським прапором.

Також прийшла попрощатися з Кобзоном і Алла Пугачова, яка лише через три дні відреагувала на смерть співака на своїй сторінці у соцмережі. Пугачова, про яку ходили чутки, ніби вона проігнорує панахиду, приїхала попрощатися з Кобзоном в повному сімейному складі - з Максимом Галкіним та Крістіною Орбакайте.

На сцені поставлена підставка, обтягнута червоним оксамитом. На ній - всі нагороди Кобзона.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Довідка УНІАН. Кобзон народився 11 вересня 1937 року в Бахмутському районі Донецької області. Він був одним з найвідоміших радянських співаків, народним артистом СРСР (1987 рік), лауреатом Державної премії СРСР (1984 рік), нагороджений численними радянськими і російськими нагородами.

Крім естрадної діяльності Кобзон з 1984 року викладав у Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних.

У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної Ради СРСР. З 1997 року був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури.

Україна позбавила Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Президент підписав відповідний указ. Також Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янська Донецької області.

Кобзон не раз відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Також Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.