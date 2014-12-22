Пакистанська влада вирішила стратити 500 людей

До недавнього часу в Пакистані діяв мораторій на смертну кару, але після того, як бойовики руху «Техрік-е Талібан Пакистан» атакували школу в Пешаварі, заборону було знято. За минулі три дні страчені вже шестеро засуджених за тероризм, у тому числі російський громадянин Ахлас Ахлак, якого звинувачували в підготовці замаху на колишнього президента країни Первеза Мушаррафа, передає Lenta.ru.

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МЗС Росії неодноразово намагалося домовитися про те, щоб Ісламабад відтермінував виконання вироку або скасував його з гуманних міркувань. Зрештою пакистанські власті погодилися відкласти страту до 22 грудня, коли в країну повинна була прилетіти мати вязня Світлана Ахлак, але згодом змінили своє рішення.