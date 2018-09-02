Росія стоїть за "акустичною атакою" на дипломатів США - ЗМІ

Все більше фахівців припускають, що "акустичні атаки" пояснюються так званим ефектом Фрея, названому за іменем американського вченого Алана Фрея.

У ході "акустичних атак" на Кубі, про які стало відомо в 2017 році, 21 американський дипломат, імовірно, піддався впливу мікрохвильового випромінювання.

Про це повідомляє Європравда з посиланням на The New York Times.

У версії про такий тип випромінювання все більшою мірою переконуються медики, заявив провідний автор звіту про передбачувані атаки, директор департаменту нейрохірургії Університету Пенсільванії професор Дуглас Сміт.

"Акустичні атаки" на співробітників посольства США в Гавані були зафіксовані з кінця 2016 року, детальний медичний звіт про них з'явився в березні 2018 року, і мікрохвильове випромінювання в ньому не згадувалося.

Читайте такожСША евакуювали 11 осіб з Китаю через «акустичні атаки»

"Спочатку всі були налаштовані досить скептично, але тепер всі згодні з тим, що щось у цьому є", - пояснив Сміт. Зараз ряд експертів вважають, що мікрохвильове випромінювання є найбільш правдоподібним поясненням симптомів, про які повідомляли постраждалі.

Зокрема, все більше фахівців припускають, що "акустичні атаки" пояснюються так званим ефектом Фрея, названому за іменем американського вченого Алана Фрея. Згідно з його дослідженням, мікрохвильове випромінювання викликає в голові звук, який може дратувати, викликати біль і нудоту - з подібними скаргами до лікарів і зверталися американські дипломати.

Сам 83-річний Алан Фрей, який довгий час працював консультантом низки федеральних органів влади, припустив, що мікрохвильові атаки на дипломатів США Куба організували за участю Росії. Москва, на думку Фрея, зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які останнім часом почали поліпшуватися.

У серпні 2017 року офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт повідомила, що Вашингтон зафіксував кілька "інцидентів", в результаті яких американським дипломатам знадобилася медична допомога, після чого вони виїхали з Гавани.

Раніше ЗМІ вже повідомляли, що в спецслужбах США Росію запідозрили в причетності до "акустичних атак" на Кубі.