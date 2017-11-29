У спецслужбах США Росію запідозрили в причетності до "акустичних атак" на Кубі – CBS

Співробітник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), розташованого в будівлі посольства Сполучених Штатів в Ташкенті, міг стати "об'єктом акустичної атаки", аналогічної тій, якій імовірно піддавалися американські дипломати на Кубі.

Про це у вівторок, 28 листопада, повідомляє телеканал CBS з посиланням на власні джерела, передає DW.com.

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За словами співрозмовника CBS, знайомого з інцидентом, відчувши у вересні симптоми, схожі на ті, що були у працівників посольства США в Гавані, співробітник USAID покинув разом з дружиною Узбекистан. Два джерела телеканалу в спецслужбах підозрюють причетність Росії до події в Ташкенті і вважають, що РФ могла бути причетна також до "акустичних атак" на Кубі.

У той же час в Держдепартаменті заперечують подію в Узбекистані і підкреслюють, що жоден співробітник посольства не піддавався схожому з кубинським впливу, зазначає CBS. У USAID не надали власних коментарів у відповідь на запит телеканалу.

На початку серпня офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт повідомила, що Вашингтон зафіксував у кубинській столиці кілька "інцидентів", в результаті яких американським дипломатам знадобилася медична допомога, після чого вони покинули Гавану. Постраждалі скаржилися на втрату слуху, сильні головні болі, втрату почуття рівноваги і когнітивні порушення. Надалі такі випадки повторилися, торкнувшись в цілому 22 співробітників посольства США в Гавані.

"У нас немає однозначної відповіді, що могло викликати ці інциденти", - відзначала Нойерт. У той же час джерела телеканалу CNN в Держдепі повідомили, що мова йшла про "акустичну атаку" - направлений звуковий вплив, який не сприймається слухом людини, але завдає шкоди її здоров'ю. Гавана відкинула звинувачення, назвавши їх "політичною маніпуляцією", спрямованою на підрив двосторонніх відносин.

31 серпня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що міркування про причетність Москви до "акустичних атак" - це "абсолютний абсурд і якісь дивні інсинуації".