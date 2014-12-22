У Лісабоні на добу зупинилося метро через страйк

Про це повідомляє ТАСС.

Акція припиниться в 6:30 ранку вівторка.

Страйк організували відразу кілька профспілкових організацій, що входять до федерації працівників транспорту і зв'язку.

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Це вже восьмий за рахунком страйк працівників метрополітену Лісабона в 2014 році. Пропускна спроможність місцевого метро півмільйона людей на день. На час страйку організовані додаткові маршрути наземного транспорту.