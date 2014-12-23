У Франції водій направив фургон в різдвяний ярмарок, а потім застрелився

За повідомленням джерел, близьких до розслідування, водій застрелився, коли машина зупинилася, передає Радіо Свобода.

Цей інцидент стався у понеділок, 22 грудня, наступного для після того, як інший водій з вигуками «Аллах Акбар» збивав пішоходів у французькому місті Діжон, у результаті чого постраждало 13 людей. За повідомленням прокуратури, нападник, який був заарештований, має психічну хворобу.

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20 грудня у французькому місті Тур чоловік з вигуками «Аллах Акбар» відкрив стрілянину. Він застрелив трьох поліцейський перед тим, як був вбитий правоохоронцями.