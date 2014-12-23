У Франції водій направив фургон в різдвяний ярмарок, а потім застрелився
03:51, 23 грудня 2014Світ
0 0
Щонайменше 10 людей постраждали у французькому місті Нант, коли водій фургона врізався у різдвяний ярмарок.
У Франції водій направив фургон в різдвяний ярмарок і застрелився / france-ai.ru
За повідомленням джерел, близьких до розслідування, водій застрелився, коли машина зупинилася, передає Радіо Свобода.
Цей інцидент стався у понеділок, 22 грудня, наступного для після того, як інший водій з вигуками «Аллах Акбар» збивав пішоходів у французькому місті Діжон, у результаті чого постраждало 13 людей. За повідомленням прокуратури, нападник, який був заарештований, має психічну хворобу.
Читайте такожУ Франції водій збив 11 пішоходів з криком "Аллах Акбар" (фото)
20 грудня у французькому місті Тур чоловік з вигуками «Аллах Акбар» відкрив стрілянину. Він застрелив трьох поліцейський перед тим, як був вбитий правоохоронцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter