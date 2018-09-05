У Білому домі назвали фальшивкою книгу про "ідіота" Трампа, який принижує свою команду

Сам президент навіть помітив у публікації руку демократів, адже книга з’явилася за лічені тижні до середньострокових виборів.

Білий дім агресивно розкритикував нову книгу журналіста-розслідувача Боба Вудварда під назвою «Страх» про внутрішню кухню адміністрації президента Дональда Трампа.

В ній стверджується, що ключові радники зневажають американського лідера і вважають його «ідіотом» зі знаннями п’ятикласника. А сам Трамп постійно принижує членів своєї команди, особливо міністра торгівлі Вілбура Роса і генпрокурора Джеффа Сешнса, пише Washington Post.

Через кілька годин після того, як видання опублікувало деякі витяги з книги Вудварда, адміністрація почала публікувати цілу низку заперечень і заяв від головних радників президента США, зокрема міністра оборони Джима Меттіса, голови адміністрації Джона Келлі і прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс. Крім ого, з’явився коментар його колишнього адвоката Джона Доуда.

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Голова Пентагону назвав книжку «вигадкою», а Сандерс засудила її, назвавши «нічим більшим як сфабрикованими історіями, які вигадали колишні невдоволені співробітники». При цьому жоден з них не уточнив, що саме у витягах з книги неправда.

Сам Дональд Трамп звернувся до своєї сторінки у Twitter, де без будь-яких доказів заявив, що мета скандальної книги – вплинути на середньострокові вибори в Конгрес США, які пройдуть у листопаді.

«Книгу Вудварда вже спростували і дискредитували генерал Джеймс Меттіс і генерал Джон Келлі. Їхні цитати – вигадані фальшивки, обман громадськості. Як і всі інші історії і цитати. Вудвард що, оперативник демократів? Помітили час публіканції?» - написав Трамп.

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У свою чергу актор «Страху» в коментарі Washington Post наголосив: «Я наполягаю на достовірності своєї роботи».

Видання також підкреслило, що Білий дім, схоже виявився не готовим до появи чергової скандальної книги про Трампа, хоча заздалегідь знав про її підготовку. На реакцію адміністрації знадобилося чотири години.