Washington Post: Команда Трампа вважає його «ідіотом» зі знаннями шестикласника

У США вийшла нова книга про напругу і хаос в адміністрації нинішнього американського президента.

Юрист Джон Доуд був переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп погодиться дати свідчення спеціальному слідчому Роберту Мюллеру у справі про втручання Росії у вибори, він обов’язково збреше і тим самим порушить закон.

Тому 27 січня цього року, будучи особистим юристом президента, Доуд почав проводити з ним спеціальні навчальні сесії, щоб відпрацювати його відповіді. У Білому домі юрист ставив Трампу провокативні питання про втручання Росії, вказував на протиріччя і брехню, аж поки той не втратив терпіння.

«Все це – клятий обман. Я насправді не хочу давати ніякі свідчення», - закричав Трамп після 30 хвилин питань.

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Про це йдеться в новій книзі одного з найвідоміших в США журналістів-розслідувачів Боба Вудворда, який працює на Washington Post. Вона має назву «Страх» і от-от з’явиться на полицях. Журналіст провів сотні годин інтерв’ю з чиновниками Білого дому і іншими наближеними людьми до лідера США, намагаючись створити справжній портрет його президенства.

Вудворд пише, що розслідування втручання Росії у американські вибори викликає лють і параною у Дональда Трампа. Нестримні емоції лідера часом на цілі дні паралізують роботу Західного крила Білого дому.

Вудворд обрав назву для книги через слова самого Трампа, які він сказав йому під час інтерв’ю в 2016 році, будучи ще кандидатом в президенти: «Реальна влада – це страх, хоча я б не хотів вживати це слово». Книга, загалом, присвячена тому, як команда Трампа знову і знову намагається приборкати його неосвіченість і імпульсивність, щоб відвернути катастрофу.

Приміром, під час засідання Ради національної безпеки США 19 січня президент поставив під сумнів присутність американської армії на Корейському півострові включно з розвідувальними силами, які пильно стежать за ракетами КНДР. Трамп сказав, що не розуміє, чому США повинні витрачати на це ресурси взагалі.

«Ми робимо це, щоб не допустити Третю світову війну», - сказав міністр оборони Джим Меттіс.

Після цієї зустрічі Меттіс був «роздратований і стривожений».

«Він сказав своїм близьким соратникам, що дії президента і його розуміння речей на рівні п’яти- чи шестикласника», - йдеться в книзі.

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Вчинки і недалекі погляди Трампа дратують багатьох його ключових радників. Голова адміністрації Білого Дому Джон Келлі часто втрачав терпіння і казав колегам, що вважає президента «розпущеним».

«Він ідіот. Безглуздо переконувати його в будь-чому. Він зійшов з рейок. Ми у божевільні. Я навіть не розумію, чому кожен з нас зараз тут. Це найгірша робота, яка у мене будь-коли була», - сказав Келлі про Трампа на зустрічі невеликої групи чиновників.

Попередник Келлі – Райнс Прібус – боявся, що у нього майже немає можливостей, щоб не дозволити Трампу влаштувати справжній хаос. Вудворд пише, що Прібус називав спальню президента, де він одержимо дивився кабельні телеканали і писав у Twitter, «диявольською майстернею». А недільні вечори, коли Трамп особливо активно пише в соціальній мережі, - «годинами чаклунства». Сам президент США зневажав Прібуса. Якось він навіть сказав тогочасному штатному секретарю Робу Портеру ігнорувати Прібуса, хоча той насправді був його підлеглим. При цьому Трамп порівняв його зі щуром, який «просто тут бігає».

Мало хто в команді американського президента не стикався з приниженнями з його боку. Він часто перекривляв колишнього радника з національної безпеки Герберта Макмастера за його спиною. Якось він висміяв відставного генерала за його дешевий костюм, який, за словами Трампа, пасує хіба що «продавцю пива».

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Міністру торгівлі Вілбуру Россу президент якось сказав: «Я тобі не довіряю і не хочу, щоб ти проводив будь-які переговори. Дні твого розквіту вже позаду». Найбільше від Трампа дістається Генпрокурору Джеффу Сешнс, якого він називає «зрадником» за те, що той не закрив розслідування втручання Росії у вибори.

«Цей хлопець розумово відсталий. Він тупак з півдня. Він не зміг би бути навіть сільським юристом в Алабамі», - сказав якось Трамп.

Вудворд пише, що після того, як Башар Асад влаштував хімічну атаку проти мирних сирійців у квітні 2017 року, Трамп зателефонував Меттісу і сказав, щоб той вбив диктатора Сирії.

«Давай його завалимо! Давай увійдемо туди і переб’ємо їх усіх», - цитує слова Трампа Вудворд у своїй книзі.

Меттіс сказав президенту тоді, що він цим займається. Але поклавши слухавку, він сказав своєму головному помічнику: «Ми не будемо робити нічого такого. Ми будемо дуже зваженими». Після цього команда з національної безпеки розробила варіанти більш стриманих авіаударів, ніж хотів Трамп.

Вудворд пише, що розслідування втручання Росії у вибори Роберта Мюллера, яке нависає над Білим домом, лякає президента. Якось Трамп зателефонував президенту Єгипту Абделю Фатаху аль-Сіссі, щоб домовитися про звільнення ув’язненого працівника доброчинної організації.

«Дональде, мене тривожить це розслідування. Ти будеш на посаді чи ні?» - спитав єгипетський лідер.

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Трамп переказав цю розмову своєму юристу Доуду і сказав, що для нього це було «ніби удар між ніг». Американський президент постійно сперечався з Доудом про те, чи варто йому давати свідчення у розслідуванні Мюллера. 5 березня Доуд і адвокат президента Джей Секулов зустрілися з Мюллером і його заступником Джеймсом Карлесом, щоб обговорити питання дачі свідчень.

Тоді Доуд пояснив спеціальному представнику Департаменту юстиції, чому він не хоче, щоб американський президент говорив з ним.

«Я не збираюся просто сидіти поруч, поки він буде корчити ідіота. Ти потім опублікуєш стенограму, тому що у Вашингтоні все просочується в пресу. А потім хлопці за кордоном скажуть: «Я ж казав, що він ідіот. Я ж казав, що він клятий довбодзвін. Чому ми взагалі ведемо справи з цим ідіотом?»», - цитує слова Доуда Вудворд у своїй книзі. На це Мюллер відповів йому: «Джоне, я розумію».

«Не давайте свідчення. Або так, або вдягнете помаранчевий комбінезон», - сказав юрист Трампу пізніше того ж місяця, натякнувши на робу, яку носять в’язні в США.

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Але Трамп був стурбований тим, що він буде мати вигляд президента, який щось приховує і тому відмовляється свідчити. Він наполягав, що зможе впоратися з питаннями Мюллера.

«Я буду чудовим свідком», - сказав він Доуду.

«Ви – не чудовий свідок. Пане президенте, боюся, я не можу вам допомогти», - відповів юрист, а наступного ранку звільнився.