Обама закликав американців «врятувати» США від Трампа
03:19, 08 вересня 2018Світ
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За його словами, Трамп «наживається на страхах і гніві» жителів США.
REUTERS
Колишній президент США Барак Обама закликав американців прийти на вибори в конгрес для того, щоб врятувати країну від американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє MSNBC.
За його словами, Трамп «наживається на страхах і гніві» жителів США.
Він також додав, що люди, що володіють владою, хочуть, щоб всі інші залишалися поділеними.
Обама підкреслив, що вибори в конгрес, які відбудуться в листопаді, є дуже важливими.
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