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Обама закликав американців «врятувати» США від Трампа

03:19, 08 вересня 2018
Світ
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Агентство Reuters

Колишній президент США Барак Обама закликав американців прийти на вибори в конгрес для того, щоб врятувати країну від американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє MSNBC.

За його словами, Трамп «наживається на страхах і гніві» жителів США.

Він також додав, що люди, що володіють владою, хочуть, щоб всі інші залишалися поділеними.

Обама підкреслив, що вибори в конгрес, які відбудуться в листопаді, є дуже важливими.

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Теги: #Обама