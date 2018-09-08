Обама закликав американців «врятувати» США від Трампа

За його словами, Трамп «наживається на страхах і гніві» жителів США.

Колишній президент США Барак Обама закликав американців прийти на вибори в конгрес для того, щоб врятувати країну від американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє MSNBC.

За його словами, Трамп «наживається на страхах і гніві» жителів США.

Він також додав, що люди, що володіють владою, хочуть, щоб всі інші залишалися поділеними.

Обама підкреслив, що вибори в конгрес, які відбудуться в листопаді, є дуже важливими.