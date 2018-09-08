Трамп дасть свідчення у справі про домагання

Минулого року повідомлялося, що американка Саммер Зервос подала в суд позов про захист честі і гідності проти Трампа.

Журналіст The Hollywood Reporter Ерік Гарднер у твіттері заявив, що президент США Дональд Трамп дасть свідчення у справі про сексуальні домагання, в яких його звинувачує Саммер Зервос.

За його словами, юристи Зервос і адвокати Трампа домовилися надати суду письмові свідчення обох сторін до 28 вересня.

Минулого року повідомлялося, що американка Саммер Зервос подала в суд позов про захист честі і гідності проти Трампа.

Саммер Зервос публічно заявила про сексуальні домагання з боку Трампа в жовтні 2016 року. Тоді вона розповіла, що він домагався до неї в 2007 році в номері готелю Beverly Hills.