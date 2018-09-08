Трамп дасть свідчення у справі про домагання
02:55, 08 вересня 2018Світ
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Минулого року повідомлялося, що американка Саммер Зервос подала в суд позов про захист честі і гідності проти Трампа.
Дональд Трамп / REUTERS
Журналіст The Hollywood Reporter Ерік Гарднер у твіттері заявив, що президент США Дональд Трамп дасть свідчення у справі про сексуальні домагання, в яких його звинувачує Саммер Зервос.
За його словами, юристи Зервос і адвокати Трампа домовилися надати суду письмові свідчення обох сторін до 28 вересня.
Минулого року повідомлялося, що американка Саммер Зервос подала в суд позов про захист честі і гідності проти Трампа.
Саммер Зервос публічно заявила про сексуальні домагання з боку Трампа в жовтні 2016 року. Тоді вона розповіла, що він домагався до неї в 2007 році в номері готелю Beverly Hills.
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