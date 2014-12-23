Грибаускайте відмовилася їхати до Москви на святкування 70-річчя Перемоги

Президент Литви Даля Грибаускайте отримала запрошення Росії взяти участь у святкуванні 70-річчя Перемоги СРСР над гітлерівською Німеччиною наступного року, але їхати до Москви не має наміру.

Про це заявив її прес-секретар Модестас Науджюс, передає Українська правда з посиланням на Delfi.lt.

"Запрошення отримано. Брати участь у заході президент не має наміру", - заявив він у вівторок.

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Як зазначається, президенти Литви не брали участь у святкуванні Перемоги ні п'ять, ні десять років тому, хоча глави інших країн Балтії іноді приймали запрошення.

Президент Литви відома своїми різкими заявами щодо російської влади.

Зокрема, Грибаускайте назвала Росію "хижим сусідом із залитими кров’ю руками" та "терористичною державою".