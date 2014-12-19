Путін запросив у Москву Кім Чен Ина

За повідомленням речника «Кремля» Дмитра Пескова, формально північнокорейський лідер був запрошений на святкування 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, повідомляє Радіо Свобода.

Ця поїздка 31-річного Кін Чен Ина стане першим міжнародним візитом з часу, які він прийшов до влади у 2011 році.

Це запрошення відбулося у час, коли Росія посилює зв’язки з партнерами радянських часів.

Читайте такожКНДР стала другою після Сирії країною, що підтримала російське вторгнення в УкраїнуМосква намагається посилити свій вплив в Азії і експортувати газ через Північну Корею.

Натомість Пхеньян хоче заручитися підтримкою Москви у питаннях критики щодо порушення прав людини та ядерної програми у Північній Кореї.

У листопаді Кім Чен Ин послав до Москви спеціальних дипломатичних представників.

Минулого тижня у російському місті Хабаровськ була встановлена пам’ятна плита на честь Кін Чен Іра, колишнього лідера Північної Кореї, батька Кім Чен Ина, який відвідував Росію за кілька місяців до своєї смерті у 2011 році.