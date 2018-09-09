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У Краснодарі затримали 100 осіб, багато з них - передпенсійного віку

18:11, 09 вересня 2018
Світ
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twitter.com/teamnavalny_krd

Про це повідомляється в твіттері місцевого осередку організації російського опозиціонера Навального.

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"Їх досі розвозять по відділах поліції. Багато людей передпенсійного віку. Приходьте на будь-яку адресу відділення поліції, щоб запитати, на якій підставі там тримають наших хлопців", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #протест#Краснодар