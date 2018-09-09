У Краснодарі затримали 100 осіб, багато з них - передпенсійного віку

В Росії відбуваються масові акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

У Краснодарі поліція затримала понад 100 учасників акції протесту проти підвищення пенсійного віку в Росії.

Краснодарська акція проти пенсійного грабежу завершена.



На даний момент затриманих везуть в ОВС на Жовтневій, 123, Воровського, 15 і на Садовій, 110. Приходьте до будь-якого відділення, щоб запитати, на якій підставі там тримають наших хлопців.#ДожитьДоПенсии#9сентябряpic.twitter.com/yTz9tVZAbA — Штаб Навального в Краснодарі (@teamnavalny_krd) September 9, 2018

Про це повідомляється в твіттері місцевого осередку організації російського опозиціонера Навального.

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"Їх досі розвозять по відділах поліції. Багато людей передпенсійного віку. Приходьте на будь-яку адресу відділення поліції, щоб запитати, на якій підставі там тримають наших хлопців", - йдеться в повідомленні.