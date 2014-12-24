ЗМІ: Представника Кадирова в Україні оголошено в розшук
08:33, 24 грудня 2014Світ
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ГСУ СК по Москві оголосило в розшук представника глави Чеченської Республіки в Україні Рамзана Цицулаева. Йому заочно пред'явлено звинувачення в шахрайстві і опорі поліції.
У Москві шукають представника глави Чеченської Республіки в Україні / vm.ru
Як повідомив "Росбалту" джерело в правоохоронних органах, після інциденту, що стався 19 листопада 2014 року в готелі "Золоте Кільце", коли охорона відбила Цицулаева від намагалися затримати його оперативників, слідчі неодноразово відправляли повпреду повістки з викликом на допит.
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Але він на них не реагував. В результаті З по ЦАО ГСУ СК РФ по Москві виніс ухвалу про заочний притягнення Рамзана Цицулаева до відповідальності за статтями 159 КК РФ (шахрайство) і 318 (опір представникам влади). Він оголошений у федеральний розшук.
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