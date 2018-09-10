Мітинг проти пенсійної реформи в Москві: двох учасників звинуватили в нападі на поліцейських

Обвинувачені відмовилися від дачі показань.

Слідчий комітет РФ пред'явив звинувачення двом учасникам мітингу проти пенсійної реформи в Москві.

Як повідомив адвокат правозахисту «Відкритої Росії» Олег Єлісєєв, 24-річний Віктор Федосєєв і 36-річний Василь Костильов були затримані увечері 9 вересня на вулиці Велика Дмитрівка, і зараз знаходяться в ізоляторі на Петрівці.

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Федосєєв звинувачується "в нанесенні удару правим кулаком в область правого вуха одного з поліцейських». Костилєва звинувачують у тому, що він завдав «один удар кулаком правої руки в область обличчя поліцейського, а також один удар і захват за шию іншого співробітника».

Кримінальна справа стосовно підозрюваних розслідується за частиною 1 статті 318 КК РФ (застосування насильства відносно представника влади)

Обвинувачені відмовилися від дачі показань.

Як повідомлялося, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії провели акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходять вибори різного рівня. Зокрема, в Москві обирають мера, а в Підмосков'ї — губернатора. Перший (і наймолодший) губернатор вже обраний — Ямало-Ненецький АТ очолив 30-річний Дмитро Артюхов.

За уточненими даними правозахисної організації «ОВС-Інфо», по всій Росії через участь в мітингах проти підвищення пенсійного віку затримано близько 900 осіб.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік в Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.