Поліція затримала активістів, які оголосили безстроковий протест у центрі Москви (фото)

Сьогодні кілька молодих людей влаштували «безстроковий протест проти неефективної влади» біля пам'ятника Твардовському на Страсному бульварі в Москві.

У центрі Москви поліція затримала кількох учасників безстрокового протесту, які вирішили продовжити акцію 9 вересня біля пам'ятника Твардовському на Страсному бульварі.

Про це передає Дощ.

Відомо ім'я одного з затриманих — це блогер Денис Стяжкін. У Твіттері він повідомив, що вів репортаж про акцію.

Затриманих везуть в ОВС «Тверський», повідомила «Новая газета». За її даними, затримали шістьох. «ОВС-Інфо» повідомляє про сімох затриманих.

Після затримань до пам'ятника повернулися кілька людей, що встигли втекти від поліцейських, і до них приєдналися нові протестувальники. За даними ЗМІ, там залишилося вісім осіб.

Раніше біля пам'ятника було 16 учасників протесту. Вони вимагали відставки уряду і президента, скасування пенсійної реформи, скасування статті 282 Кримінального кодексу, розпуску Роскомнагляду.

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Учасники акції заявили, що вирішили 10 вересня продовжити несанкціонований протест проти пенсійної реформи, який організував міський штаб Олексія Навального. За їх словами, команда політика їх не підтримала. Вони підкреслили, що не є прихильниками опозиціонера.

Вони закликали однодумців підтримати їх і приходити до пам'ятника Твардовському з «водою, їжею, теплими речами і повербанками».

Тим часом 11 осіб продовжують протестувати проти підвищення пенсійного віку біля пам'ятника Твардовскому в Москві.



Фото: Вася Полонський / Дощ pic.twitter.com/v9Ex7Uuht9 — Телеканал Дощ (@tvrain) September 10, 2018

9 вересня в Москві на акції протесту затримали 43 людини, повідомляло «ОВС-Інфо».

Нагадаємо, у Росії 9 вересня незгодні з підвищенням пенсійного віку вийшли на вулиці з мирним протестом. Мітинги жорстко розігнали ОМОН і поліція, затримано більше тисячі чоловік. Найбільш масові затримання відбулися в Санкт-Петербурзі.

Правоохоронці били людей і сотнями "пакували" в автозаки.