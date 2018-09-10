Співробітники Білого дому користуються секретним хештегом для сигналів про «божевільні» рішення Трампа - ЗМІ

Цей хештег в електронних листах використовувався «понад 100 разів».

Співробітники Білого дому використовували спеціальний хештег, коли президент США Дональд Трамп робив «божевільні і неврівноважені» вчинки, розповіла екс-помічниця президента США Дональда Трампа в Білому домі Омароса Манігол-Ньюман в ефірі MSNBC.

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За словами Омароси Манігол-Ньюман, секретний хештег серед підлеглих президента США використовувався часто.

Таким чином вони сигналізували один одному про «неврівноважену поведінку» Дональда Трампа. За її словами, цей хештег в електронних листах використовувався «понад 100 разів».