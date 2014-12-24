У Петербурзі невідомі побили арматурою експерта "Солдатських матерів"

О 10 ранку двоє невідомих молодих людей побили арматурою лікаря, голову незалежної ВВК, експерта "Солдатських матерів СПб" та постійної комісії з військово-цивільних відносин РПЛ, Сергія Стрільченка. Про це повідомляє "Фонтанка" з посиланням на Маріїнську лікарню.

Напад на Стрільченка стався на вході до лікарні: лікар встиг припаркувати машину й прямував до входу в будівлю.

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"Зараз він знаходиться в поліклініці лікарні, у нього черепно-мозкова травма, забої та рвані рани", - повідомили "Фонтанці" в прес-службі лікарні. В організації "Солдатські матері" також додали, що у лікаря зламана нога.

Зазначимо, що Стрільченко 16 років працював лікарем у військкоматі, а після цього брав активну участь у визнанні незаконними видач "куплених" військових квитків, а також в 2013 році був співавтором документа про підсумки перевірки військової прокуратури про корумпованість петербурзьких військкоматів.