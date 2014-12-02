Російська прокуратура визнала факти загибелі військових за запитом "Солдатських матерів"

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Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

"Як випливає з інформації, оприлюдненої російськими засобами масової інформації, з серпня по вересень 2014 року в лавах Збройних сил Російської Федерації відбулося кілька нештатних ситуацій, внаслідок яких загинули кілька десятків наших співгромадян - російських солдатів", - писали активісти у своїх запитах, докладаючи список загиблих, складений на основі публікацій інформаційного агентства "Росбізнесконсалтинг", телеканалу "Дождь" і відомостей, наданих іншими правозахисниками.

Читайте такожРосійська прокуратура завела другу справу проти голови комітету солдатських матерів БогатенковоїПрокуратура на цей запит відповіла наступне: "Обставини смерті військовослужбовців, перелічених у цих зверненнях, встановлені та перевірені відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. За результатами прийняті обґрунтовані правові рішення. Підстав для їх скасування та здійснення інших заходів прокурорського реагування немає".

"Ми зробили запит з приводу поранених у Військово-медичної академії, де зараз дивний режим, туди взагалі нікого не допускають. І в цьому випадку ми теж отримали відписку: нам не можуть дати інформацію про кількість поранених, у відповідності до закону про персональні дані. А нам не потрібні персональні дані - нам потрібна кількість поранених і звідки вони прибули", - каже Елла Полякова, голова "Солдатських матерів Петербурга".