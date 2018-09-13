Засновник Google порівняв тих, хто голосував за Трампа, з прихильниками фашизму - NYT

Він порівняв прихильників Трампа з прихильниками фашизму і комунізму, сказавши, що їх пов'язує бажання діяти через нудьгу.

В мережі було опубліковано відео, на якому співзасновник компанії Google Сергій Брін виступив з різкою критикою на адресу Трампа і порівняв його прихильників з екстремістами.

В ході знятого виступи Брін говорить про те, що багато людей були засмучені і розчаровані в ході щотижневої зустрічі керівництва через обрання Трампа на пост президента США, так як його позиція суперечить багатьом цінностям компанії, передає The New York Times.

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Брін, зокрема, порівняв прихильників Трампа з екстремістами, вказавши на співвідношення між їх фінансовим станом і станом тих, хто підтримує екстремістські організації. Він також заявив, що голосування не є раціональною дією, і що не всі прихильники Трампа керувалися нерівністю у доходах. За його словами, багато хто з них могли так вчинити через нудьгу, а не через серйозні причини.

Брін також порівняв прихильників Трампа з прихильниками фашизму і комунізму, сказавши, що їх пов'язує бажання діяти через нудьгу.

Раніше Трамп опублікував відео про упередженість компанії Google по відношенню до нього.