92 людини загинули через холоди в Індії

Як повідомили місцеві власті, в багатьох районах країни температурні мінімуми побили рекорди минулих років.

Найбільша кількість жертв припадає на Уттар-Прадеш - один з найбільш густонаселених і при цьому економічно відсталих штатів на півночі. Зазвичай стовпчик термометра в зимовий період тут не опускається нижче 4 градусів, але минулої ночі він впав до рекордних 1,8 градуса. В цілому максимальна температура в більшості районів тримається на 4-10 градусів нижче норми, мінімальна - на 3-5 градусів нижче норми, повідомляє ТАСС.

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Влада штату вже виділила понад 10,6 млн рупій (близько $170 тисяч) для організації тимчасового житла, постачання паливом і ковдрами бездомних. Крім того, відкрито безліч нічних притулків.