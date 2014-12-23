Синоптики обіцяють українцям завтра сніг з дощами та штормовий вітер

Утримається штормовий вітер, до 15-22 метрів на секунду, а в Карпатах до 25 м/с, випадуть дощі, можливо з мокрим снігом, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря вночі становитиме 0 - 5 градусів тепла, на півночі і сході місцями 0-2 морозу, вдень очікується до +3+9, на півдні до +10+12 градусів.

У західній частині - переважно дощі. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У північних областях - місцями дощі. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

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У центральних областях вночі пройдуть дощі, вдень - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

На сході України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У південній частині вночі буде переважати волога погода, вдень опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 4-10 тепла, в Криму до 12 градусів тепла.

У Києві 24 грудня вночі дощ, вдень - місцями. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 3-5 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с, пориви 15-22 м/с, в Карпатах 25 м/с.