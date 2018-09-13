Трамп назвав "вигадкою демократів" цифру в 3000 жертв внаслідок ураганів в Пуерто-Рико

Дональд Трамп зазначив, що люди, які померли на острові з різних причин, не пов'язаних зі стихією, наприклад, від старості, були штучно додані демократами в список жертв ураганів.

Президент Трамп піддав сумніву кількість жертв двох ураганів, які рік тому пронеслися над островом Пуерто-Рико, що перебуває під управлінням США.

Він написав у Twittter, що цифра в три тисячі загиблих - це набагато більше, ніж було насправді, передає BBC.

"Коли я виїхав з острова після урагану, там було від 6 до 18 загиблих. І ця цифра не збільшилася навіть з плином часу. Потім, через тривалий час, вони стали заявляти про набагато більше число, наприклад, три тисячі", - заявив Трамп.

За словами глави Білого дому, це все - вигадки демократів, які хочуть, щоб президент виглядав якомога гірше навіть незважаючи на те, що успішно зібрав мільярди доларів, щоб допомогти відновити Пуерто-Ріко.

Трамп зазначив, що люди, які померли на острові з різних причин, не пов'язаних зі стихією, наприклад, від старості, були штучно додані демократами в список жертв ураганів.

"Погана політика. Я люблю Пуерто-Рико!" - заявив Трамп.

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У доповіді, опублікованій Університетом Джорджа Вашингтона місяць тому, була вказана цифра в 2975 загиблих в результаті урагану.

Ці дані були зафіксовані через півроку після того, як стихія спустошила більшу частину острова в 2017 році, залишивши його жителів на багато тижнів без питної води, електрики, кваліфікованої медичної допомоги, продуктів і життєво важливої інфраструктури.

Автори дослідження відзначили, що початкова цифра в 64 загиблих, офіційно визнана урядом, враховує лише тих, хто загинув безпосередньо під час ураганів "Марія" і "Ірма" - ці люди потонули, або загинули під уламками будівель чи дерев.

Ці заяви Трампа, з'явилися менш ніж за добу до очікуваного удару урагану "Флоренс", який до вечора четверга повинен досягти узбережжя американських штатів Північна і Південна Кароліна, викликали негайну критику в конгресі - з боку як демократів, так і окремих республіканців.

Член конгресу від республіканців Іліана Рос-Лейтінен заявила, що цифра в три тисячі смертей - це перевірена інформація. Вона назвала подібні маніпуляції зі статистикою іграми збоченого розуму, зазначивши, що подібне переінакшення фактів і егоїзм недоступні її розумінню.

Сенатор-демократ від штату Массачусетс Едвард Марклі написав в "Твіттері": "Тільки Трамп може побачити трагедію в Пуерто-Рико і зробити висновок, що він - жертва. Нехай Господь благословить душі близько 3000 тисяч американців, які загинули в Пуерто-Рико, і нехай він помилує і вашу душу, пан президент".

Кармен Юлін Круз, мер Сан-Хуана, столиці Пуерто-Рико, яка публічно просила Трампа про допомогу, також розкритикувала лідера США.

"Пан президент, в реальному світі люди вмирають у вас на очах. Відсутність у вас поваги жахлива!" - заявила вона.

Твіти американського президента прокоментував губернатор острова Рікардо Россело, який раніше уникав публічної конфронтації з Трампом.

Він назвав ураган "Марія" найжахливішою природною катастрофою в сучасній історії і зазначив, що багато людей досі страждають від наслідків руйнівної стихії.

Спікер палати представників республіканець Пол Райан під час ранкової прес-конференції в конгресі відмовився відповідати на пряме запитання про Пуерто-Рико, але зазначив, що у нього немає підстав заперечувати цифри, наведені в доповіді Університету Джорджа Вашингтона.

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Дослідження було проведено на прохання губернатора Пуерто-Рико, його автори вивчили піврічний відрізок часу після урагану, коли на занедбаному острові різко збільшилася смертність.

Вчені розглядали загальні цифри померлих з вересня 2017 року по жовтень 2018-го, порівнюючи їх зі статистикою смертності за попередні роки, а також враховували дані про тисячі жителів, яких евакуювали з острова після 20 вересня минулого року.

У цю статистику дослідники включили людей. померлих в результаті низькоякісної медичної допомоги або відсутність електрики і чистої води після урагану. Наприклад, регулярні відключення електрики призвели до зростання числа смертей у лікарнях від діабету або сепсису.

Губернатор Пуерто-Рико, який і розпорядився про проведення цього дослідження, заявив, що визнає представлені Університетом Джорджа Вашингтона оцінки в якості офіційних даних.