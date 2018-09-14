Манафорт близький до угоди зі спецпрокурором Мюллером про визнання вини - ЗМІ

Про угоду Пола Манафорта зі слідством може бути оголошено на судовому засіданні в п'ятницю, 14 вересня.

Колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт близький до укладення угоди про визнання своєї вини зі спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За даними телеканалу, про угоду може бути оголошено на судовому засіданні в п'ятницю, 14 вересня. Проте поки не зрозуміло, чи пішов Манафорт на співпрацю з командою Мюллера, чи угода передбачає лише визнання вини.

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Як зазначає ABC News, Манафорт і його адвокати провели більше чотирьох годин з представниками команди Мюллера, яка розслідує можливу змову передвиборного штабу Трампа з Росією.

Представник Манафорта і представник офісу спецпрокурора відмовилися від коментарів, додає телеканал.

Джерело Reuters, знайоме з ситуацією, повідомило, що "сторони близькі до угоди, але її поки немає".

Наголошується, що другий процес над Манафортом повинен початися в понеділок, 17 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за 8 пунктами звинувачення з 18. Наголошується, що 5 із 8 звинувачень мають відношення до ухилення від податків, 1 - недекларування закордонних банківських рахунків, як того вимагає закон. Ще 2 пункти - по банківському шахрайству. Якщо суддя погодиться з висновками присяжних, в цілому йому загрожує до 80 років ув'язнення.

Справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь чинного глави Білого дому Дональда Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, отриманих в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів екс-президента Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, йдеться, що Манафорт і його колишній бізнес-партнер Рік Ґейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, у 2006-2015 роках вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, "Партії регіонів" та «Опозиційного блоку».

За останніми даними, Манафорт отримав від українських політиків 31 млн доларів за надання політичних консультацій лише у 2012 році.

Манафорт та Ґейтс перевели мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям та на банківські рахунки, які були відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсенті і Гренадинах та Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній та банківських рахунків, постійно хибно повідомляючи у власних податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.