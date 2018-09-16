МВС Британії: відповідь Росії за хіматаку буде потужною після Brexit

Зазначається, неясно, про який саме йдеться - вихід Великої Британії з ЄС у березені 2019 року, чи завершення перехідного періоду наприкінці 2020 року.

Уряд Британії повинен "діяти узгоджено", відповідаючи на атаку нервовим агентом у Солсбері, оскільки нова серія санкцій проти корумпованих російських чиновників буде відкладена на термін до двох років.

Про це заявив британський міністр безпеки Бен Воллес, передає Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

Він пояснив, що поправку до ухваленого цього року закону про санкції, аналогічну "акту Магнітського", слід задіяти проти Москви уже після Brexit.

За його словами, необхідно зачекати, оскільки закон про санкції, частина якого є ця поправка, дасть змогу застосувати інші методи санкціонованого тиску, які неможливі до завершення Brexit.

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Як зазначає видання, неясно, про який саме йдеться - вихід Великої Британії з ЄС у березені 2019 року, чи завершення перехідного періоду наприкінці 2020 року.

Поки Британія залишається членом ЄС, вона має досягти домовленості з усіма державами-членами, оскільки санкції запроваджуються на рівні блоку.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив, що ЄС вже домовився про режим санкцій за застосування хімічної зброї, тож Британія буде тиснути на партнерів, щоб цей режим якомога швидше ввести в дію щодо Росії. Воллес заявив, що президент РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у Солсбері.

У ЄС наразі не бачать можливості посилення санкцій проти РФ.