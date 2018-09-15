Журналісти зателефонували за номером з документів підозрюваного в отруєнні Скрипалів - на дроті було Міноборони РФ

Журналіст спочатку поставив питання, чи подзвонив він у Міноборони РФ і після підтвердження запитав, чи є Петров співробітником відомства, після цього його співрозмовник повісив трубку.

Журналіст московського бюро ABC News Патрік Рівелл і московський кореспондент The Independent Олівер Керрол зателефонували за номером, зазначеним у довідці ФМС, виданій Олександру Петрову, якого підозрюють в отруєнні Скрипалів.

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Їм відповіли, що вони додзвонилися в Міноборони, написали журналісти в "Твіттері", передає "Дождь. "Чоловік, який відповів мені в три години ночі, підтвердив, що я подзвонив в міністерство", - написав Рівелл. Керрол розповів, що спочатку поставив питання, чи подзвонив він в Міноборони, і після підтвердження запитав, чи є Петров співробітником відомства. Після цього його співрозмовник повісив трубку. Який телефонний код вони використовували при дзвінку, не уточнюється.

Видання The Bell повідомило, що також намагалося зателефонувати за цим номером, використовуючи міські коди Москви 495 і 499. По першому номеру довго не відповідали і зняли трубку після того, як журналіст залишив повідомлення на автовідповідачі. Там повідомили, що це номер мінімаркету, який знаходиться не в Хорошевському районі Москви. За другим номером ніхто не відповів.

Напередодні про номер, який може належати Міноборони, повідомляла «Нова газета» після публікації розслідування Bellingcat і The Insider. У розслідуванні говорилося, що на файлі з його паспортними даними є штампи «дані не давати» і «ц. т.» («цілком таємно»). При цьому в ФМС немає ніяких відомостей про документи Петрова, видані до 2009 року, коли він отримав паспорт. Зазвичай така інформація зберігається в архівах.

«Нова газета» писала, що номер на документах Петрова відноситься до автоматичної телефонної станції в Хорошевському районі Москви. У цьому ж районі знаходиться штаб-квартира ГРУ Міноборони Росії. Колишній співробітник спецслужб повідомив «Новій», що цей номер телефону може належати відділу кадрів, де служить Петров.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила, що до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері причетні двоє росіян - Олександр Петров і Руслан Боширов. Британське слідство вважає їх співробітниками російської розвідки.

13 вересня було опубліковано інтерв'ю людей, які представилися Петровим і Бошировим, головному редактору RT Маргариті Симоньян. У ньому вони заявили, що працюють у фітнес-індустрії і приїхали в Солсбері як туристи подивитися тамтешній собор. Перед цим президент Росії Володимир Путін повідомив, що обвинувачених в отруєнні Скрипалів людей «знайшли». За його словами, це «цивільні особи», і «нічого кримінального там немає».