У Швеції оголошено остаточні результати парламентських виборів

У трійці найбільших партій за підсумками виборів - соціал-демократи (28,3%), "Модератерна" (19,8%) і "Демократи Швеції" (17,5%). Явка становила 87,2%.

Правлячий червоно-зелений блок зібрав, згідно з остаточним підрахунком голосів за підсумками парламентських виборів, які пройшли тиждень тому в Швеції, 144 мандати проти 143 у опозиційних правоцентристських партій Альянсу.

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Про це повідомив у неділю Центрвиборчком Швеції, передає РБК.

Результати остаточного підрахунку голосів, таким чином, підтвердили оприлюднені раніше попередні дані: розрив між двома політичними коаліціями залишається мінімальним. В однопалатному шведському парламенті засідає 349 депутатів, які обираються терміном на чотири роки. Риксдаг представлено сьогодні вісьмома партіями. За підсумками останніх виборів 2014 року в Швеції було сформовано уряд меншості за участю соціал-демократів і Партії зелених.

На нинішніх виборах жоден з блоків не набрав більшості голосів, що ускладнює питання про майбутній уряд в Швеції на найближчі чотири роки.

Глава правлячої червоно-зеленої коаліції і чинного уряду Швеції соціал-демократ Стефан Льовен заявив після виборів, що у відставку йти не збирається і готовий вести спокійні переговори з приводу формування майбутнього уряду.

Лідер опозиційного правоцентристського Альянсу, голова ліберально-консервативної Помірної коаліційної партії (партія "Модератерна") Ульф Крістерссон вже зажадав відставки уряду.

Про готовність вести діалог щодо формування уряду з опозиційним Альянсом заявив раніше і Йіммі Окессон - лідер третьої за величиною партії країни - соціал-консервативних "Демократів Швеції", які отримали 62 мандати. Партія не входить в жоден з блоків, і досі інші парламентські фракції намагалися уникати співпраці з нею. Під час виборчої кампанії партії продовжували заявляти про збереження своїх позицій.

Перше засідання парламенту Швеції заплановано на 24 вересня, голосування за кандидату на пост прем'єр-міністра має відбутися не пізніше двох тижнів після початку роботи риксдагу.

У трійці найбільших в Швеції партій за підсумками минулих виборів - соціал-дем