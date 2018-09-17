Експерт оцінив шанси на "справжній Майдан" у Росії

На думку експерта-міжнародника, останні протести у РФ свідчать про те, що є певний прошарок російського суспільства, незадоволений діями влади, перш за все це - молодь.

Протестні настрої у Росії поки не зможуть перерости в справжній Майдан.

Про заявив експерт з міжнародних відносин Максим Ялі, передає «Обозреватель». За його словами, з точки зору масовості останні мітинги в РФ надто нечисленні, щоб привести до радикальних змін чи нової влади.

Читайте такожУ Кремлі жорстокі побиття та "пакування" пенсіонерів з дітьми на вчорашніх мітингах назвали "законними"

"Але цей процес все ж свідчить про те, що є певний прошарок російського суспільства, незадоволений діями влади, перш за все це - молодь", - уточнив експерт.

Також він зазначив, що дії скандального російського політика Володимира Жириновського, який побив на мітингу одного з учасників протесту, є наочним діагнозом російської провладної верхівки, і того, як саме вона реагує на ці процеси, як ненавидить тих, хто виступає проти неї, і готовий вголос заявити про це.

"Ну, і про відірваність сучасного російського правлячого класу від решти суспільства, неприйняття критики, манеру загрожувати переслідуваннями", - підсумував Ялі.

Антиурядові мітинги в РФ пройшли в єдиний день голосування. Поліція жорстоко розігнала протестувальників у всіх містах Росії, затримуючи пенсіонерів і навіть малолітніх дітей