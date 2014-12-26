У Росії центр академіка Сахарова визнали "іноземним агентом"
00:05, 26 грудня 2014Світ
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Міністерство юстиції Росії включило до реєстру "іноземних агентів" три некомерційні організації з Москви, Калінінграда і Краснодарського краю
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на прес-службу міністерства
Список поповнили Громадська комісія зі збереження спадщини академіка Сахарова (Москва), Калінінградська регіональна громадська організація "Правозахисний центр" і Краснодарська крайова громадська організація випускників вузів.
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Раніше цього тижня мін'юст підтвердив, що вніс у реєстр "іноземних агентів" правозахисний рух "За права людини", що працює в Росії з 1997 року.
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