У Росії центр академіка Сахарова визнали "іноземним агентом"

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на прес-службу міністерства

Список поповнили Громадська комісія зі збереження спадщини академіка Сахарова (Москва), Калінінградська регіональна громадська організація "Правозахисний центр" і Краснодарська крайова громадська організація випускників вузів.

Читайте такожРосійський експерт пропонує свою версію мотивів агресії Путіна в Україні

Раніше цього тижня мін'юст підтвердив, що вніс у реєстр "іноземних агентів" правозахисний рух "За права людини", що працює в Росії з 1997 року.