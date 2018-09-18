Кремль відреагував на загибель російських військових у Сирії

Пєсков заявив, що інцидент з Іл-20 ніяк не вплине на досягнуті в понеділок домовленості Росії та Туреччини щодо створення демілітаризованої зони в провінції Ідліб.

У Кремлі пообіцяли проаналізувати ситуацію зі збитим російським Іл-20, а також висловили "стурбованість".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

"На нашу збитого літака можу лише сказати, що, безумовно, в Кремлі вкрай стурбовані у зв'язку з цією ситуацією", - сказав Пєсков.

Він звернув увагу на те, що "повна оцінка події дана в заяві Міністерства оборони". Сам прес-секретар російського президента поки відмовився давати будь-які оцінки і коментувати можливі наслідки події для відносин РФ з Ізраїлем.

Читайте такожРосія пригрозила Ізраїлю "адекватною відповіддю" після знищення Іл-20 в Сирії

"Ситуація аналізується, перші дані були озвучені в заяві Міністерства оборони, вельми недвозначно була дана оцінка діям, які були названі як провокаційні", - сказав представник Кремля. За його словами, "тому зараз немає необхідності що-небудь додавати до тієї чіткої заяви, яка була зроблена нашим оборонним відомством". "Все інше пізніше", - пообіцяв він.

При цьому прес-секретар президента заявив, що інцидент з Іл-20 ніяк не вплине на досягнуті в понеділок домовленості Росії та Туреччини щодо створення демілітаризованої зони в провінції Ідліб.

"Ні, цей інцидент ніяк не вплине, безумовно, - сказав представник Кремля. - Це важлива, проривна домовленість, вона доленосна з точки зору майбутнього Сирії, вона ще раз підтвердила здатність і Москви, і Анкари виходити на компромісні і ефективні рішення в інтересах кінцевої мети сирійського врегулювання політико-дипломатичними засобами".

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії в ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймим над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирії в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітної артилерією після того, як по силам диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Відзначимо, Іл-20 є літаком радіоелектронної боротьби і розвідки.