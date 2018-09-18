Квасьнєвський заперечив, що отримував гроші від Януковича через Манафорта

За словами екс-президент Польщі, що одіозним американцем він лише говорив про Тимошенко.

Колишній президент Польщі Александер Квасьнєвський визнав, що зустрічався з Полом Манафортом, коли він був радником екс-президента України Віктора Януковича.

Про зв’язок між низкою колишніх європейських лідерів і одіозним політтехнологом стало відомо в п’ятницю. Тоді Манафорт визнав свою вину за двома обвинуваченнями у суді Вашингтона і розповів про деталі своєї брудної роботи в Україні. За його словами, європейські політики з так званої «Групи Габсбурга» через Манафорта отримали близько 2 мільйонів євро за кілька років лобізму на користь Януковича.

«Жодних грошей ні від нього, ні від українців я не отримував», - сказав колишній президент Польщі Rzeczpospolita.

За словами Квасьнєвського, йому шкода, що його прізвище фігурує в такому неприємному контексті. При цьому, він висловив переконання, що американського політтехнолога чекає суворий вирок.

Читайте такожWall Street Journal: Манафорт хотів «зам’яти» справи проти нього за лобізм для України

«Йдеться про 2012-2013 роки, коли я був представником Європарламенту в питанні підписання умов угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, а також звільнення політичних в’язнів, зокрема Юлії Тимошенко. І тоді я зустрічався з Манафортом, який офіційно, підкреслюю, офіційно був радником Януковича і мав на нього великий вплив», - пояснив Квасьнєвський.

Він запевнив, що з американським політтехнологом лише вів розмови про звільнення політичних в’язків в Україні і не більше.

«Я жодних грошей ні від Манафорта, ні від Українців не отримував, так само як і від Євросоюзу. Тому що наша робота була абсолютно безкоштовною. Натомість брав участь у різних міжнародних конференціях як запрошений спікер. І за це, вочевидь, отримував гонорари», - додав колишній президент Польщі.

Читайте такожNew York Times: В Україні не помітили злочинів Манафорта навіть після вироку

Він додав, що не уявляє собі причин, щоб зареєструватися як лобіст.

«Тому що якщо я на міжнародній конференції говорю про те, що потрібно Україну прийняти в Євросоюз, то це очевидний лобізм. Але я не отримував за це грошей, мені платили за сам факт виголошення промови», - сказав Квасьнєвський.