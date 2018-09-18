Путін назвав причину знищення російського Іл-20 у Сирії

Після знищення російського Іл-20 відбулася телефонна розмова Путіна з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху.

До знищення літака-розвідника Іл-20, який потрапив під вогонь сирійських засобів ППО, призвело недотримання російсько-ізраїльських домовленостей про запобігання небезпечним інцидентам.

Про це в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив президент Росії Володимир Путін, передає прес-служба Кремля.

"Президент Росії закликав ізраїльську сторону не допускати надалі таких ситуацій", - йдеться у повідомленні за результатами розмови.

Нагадаємо, Путін у своєму першому коментарі щодо інциденту з Іл-20 назвав катастрофу "ланцюгом трагічних випадковостей".

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Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії у ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря за 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по Сирії в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, ознайомленого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітною артилерією після того, як по силах диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Зазначимо, Іл-20 - літак радіоелектронної боротьби і розвідки.