"Отруювачі" Скрипалів після "феєричної" появи раптово зникли: експерт назвала причину

Експерт-міжнародник не виключає, що скандальна заява російської влади про причетність України до ліквідації пасажирського "Боїнга" MH17 на Донбасі покликана відвернути увагу від справи Скрипалів.

Влада Росії надійно сховала від міжнародного правосуддя Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких Великобританія звинуватила в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

Таку думку висловила експерт із міжнародних питань Юлія Осмоловська. Вона назвала дії РФ "стратегією на уникнення", передає «Обозреватель».

"Якщо ми говоримо про можливі дії Російської Федерації, то після феєричної появи двох підозрюваних на Russia Today з'явилася інформація, що вони зникли, на дзвінки не відповідають, і ніхто не знає, де вони перебувають. Цілком імовірно, що такої стратегії буде дотримуватися російська сторона", — заявила експерт.

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Осмоловська спрогнозувала, що британська сторона повинна подати запит на проведення допиту Петрова і Боширова, і відрядити своїх детективів для здійснення такої процедури на території РФ.

"З огляду на те, яким чином проходило це інтерв'ю, для нормальних слідчих не проблема — довести, що є багато прогалин, і підозрювані кожним словом заганяють себе в кут. Для британської сторони такий підхід був би правильним", — зазначила вона.

"З іншого боку, є негативний прецедент із відрядженням співробітників британської поліції для допиту підозрюваних у справі про отруєння Литвиненка. Їхні життя були поставлені ​​під ризик, коли вони перебували в Москві. Були дані про намір отруїти їх самих", — нагадала міжнародник.

Осмоловська вважає, що у РФ буде стратегія "на уникнення": "Ми не знаємо, вони розповіли все що хотіли, вони натякали, що хочуть сховатися, країна велика, ми їх знайти не можемо".

Також експерт не виключила, що скандальна заява російської влади про причетність України до ліквідації пасажирського "Боїнга" MH17 на Донбасі покликана відвернути увагу від справи Скрипалів.

"Я маю на увазі те, що зараз відбувається у контексті справи Солсбері, комічної ситуації навколо інтерв'ю підозрюваних і реакції Курта Волкера, що росіяни не втратили почуття гумору. Це дійсно може бути відволікання уваги від тієї проблеми, переведення її на вкидання інформації про MH17", — заявила вона.