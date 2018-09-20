У мережі показали відео перших хвилин після падіння російського винищувача Міг-31

Перед падінням літак загорівся у повітрі, він впав у лісовому масиві, жертв і руйнувань на землі немає.

У мережі з’явилося відео перших хвилин після падіння винищувача-перехоплювача Міг-31 у Нижегородській області Росії. Відео оприлюднено на Youtube-каналі місцевого порталу «Открытый Нижний». На відео видно пожежні машини і рятувальників, які намагаються загасити уламки літака. Як повідомляв УНІАН, 19 вересня винищувач-перехоплювач Міг-31 розбився в Нижньогородській області РФ у районі селища Молочна ферма. Перед падінням літак загорівся у повітрі. Пілоти живі, вийшли на зв'язок із базою після приземлення. Борт впав у лісовому масиві, жертв і руйнувань на землі немає.

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