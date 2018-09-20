этот материал доступен на русском

У мережі показали відео перших хвилин після падіння російського винищувача Міг-31

03:39, 20 вересня 2018
Світ
2700 0
На відео рятувальники намагаються загасити уламки літака / скріншот

Відео оприлюднено на Youtube-каналі місцевого порталу «Открытый Нижний».

На відео видно пожежні машини і рятувальників, які намагаються загасити уламки літака.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня винищувач-перехоплювач Міг-31 розбився в Нижньогородській області РФ у районі селища Молочна ферма.

Перед падінням літак загорівся у повітрі. Пілоти живі, вийшли на зв'язок із базою після приземлення. Борт впав у лісовому масиві, жертв і руйнувань на землі немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#авіакатастрофа