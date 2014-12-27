Через повені в Малайзії евакуювали понад 130 тисяч осіб

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Bernama, в суботу вранці загальне число евакуйованих по всій країні склало близько 132,7 тисячі осіб.

Серед штатів, де проходить евакуація, - Келантан, Тренгану, Паханг, Перак і Джохор. Раніше повідомлялося про 103 тисячі евакуйованих.

Читайте такожНа Філіппінах у зв'язку з тайфуном евакуйовано мільйон осіб (фото)У суботу прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Абдул Разак відвідає найбільш постраждалий від стихії район Келантан, де евакуації зазнали близько 56 тисяч осіб. Прем'єр збирається особисто інспектувати роботи з розміщення біженців.

За даними агентства Франс Прес, уряд країни вже виділив близько 14 мільйонів доларів на проведення рятувальних операцій.