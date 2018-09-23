Ізраїль відмовився змінювати тактику в Сирії після аварії Іл-20

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ситуація зі збитим сирійцями Іл-20 не змінить плани його країни щодо забезпечення своєї безпеки на віддалених підступах.

Виступаючи в ефірі ізраїльської радіостанції Kan, Авігдор Ліберман прокоментував погрози Москви закрити повітряний простір над Сирією для ВПС Ізраїлю після збиття сирійцями Іл-20, на борту якого перебували 15 російських військових. Голова військового відомства підкреслив, що політика Ізраїлю не зміниться.

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Про це повідомляє РБК.

"Ми діяли і діятимемо відповідно до наших завдань. Для Ізраїлю нічого не змінилося і не зміниться", - пообіцяв Ліберман.

Голова Міноборони Ізраїлю нагадав, що його країна не допустить, щоб Сирія перетворилася на передову базу Ірану.

"Ми будемо робити все для того, щоб цього не сталося. І будемо вживати всіх доступних засобів", - підкреслив він.

Керівник військового відомства також зазначив, що не має наміру вести суперечку з Росією через засоби масової інформації.

"Вся ця історія знаходиться під контролем. Картина ясна, і я вважаю, що незабаром ми повернемося до нормальної взаємодії", - додав він.

Сьогодні, 23 вересня, офіційний представник Міноборони Росії звинуватив Ізраїль, що він попередив Москву про удар F-16 по Сирії лише за хвилину до його початку.

У Росії переконані, що ізраїльський льотчик "прикрився російським літаком від сирійських засобів ППО", і вперто продовжують звинувачувати в усьому Ізраїль.