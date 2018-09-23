У Міноборони РФ порівняли збитий сирійськими ППО російський розвідувальний літак Іл-20 з пасажирським лайнером

За словами представника Міноборони РФ, після удару по цілях в Сирії ізраїльські літаки знову зайняли зону чергування на видаленні 70 кілометрів на захід від узбережжя Сирії, поставивши радіоелектронні перешкоди, і, ймовірно, готуючись до нанесення повторного удару.

У Міноборони Російської Федерації порівняли збитий сирійськими ППО російський розвідувальний літак Іл-20 з пасажирським лайнером і звинуватили Ізраїль у злочинній недбалості, унаслідок якої був збитий цей літак з 15 військовими на борту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив офіційний представник МО РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

«Дії винищувачів ВПС Ізраїлю увечері 17 вересня здійснювалися в районі трас заходу на посадку на аеродром Хмеймім не лише військових, а й цивільних, пасажирських літаків. Відтак ізраїльськими винищувачами була створена пряма загроза будь-яким пасажирським і транспортним літакам, які могли там виявитися у цей час і стати жертвами авантюризму ізраїльських військових», - підкреслив він.

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«Надані об'єктивні дані свідчать, що дії ізраїльських льотчиків-винищувачів, що призвели до загибелі 15 російських військовослужбовців, кажуть або про їхній непрофесіоналізм, або, принаймні, про злочинну недбалість. Тому ми вважаємо, що вина за трагедію з російським літаком Іл-20 цілком лежить саме на військово-повітряних силах Ізраїлю і тих, хто приймав рішення про такого роду діяльністі», - сказав Конашенков.

За його словами, після удару по цілях в Сирії ізраїльські літаки знову зайняли зону чергування на видаленні 70 кілометрів на захід від узбережжя Сирії, поставивши радіоелектронні перешкоди, і, ймовірно, готуючись до нанесення повторного удару.

«У 21.59 один з ізраїльських літаків почав маневр в напрямку узбережжя Сирії, зближуючись з Іл-20, який здійснював захід на посадку. Це було сприйнято розрахунками сирійських ППО за нову атаку ізраїльської авіації», - додав він.

Конашенков додав, що о 22.03 сирійська зенітна ракета уразила більшу ніж ізраїльські F-16 і ближню мету - літак Іл-20.

«Командир екіпажу доповів про пожежу на борту і початок екстреного зниження. О 22.07 відмітка російського розвідувального літака Іл-20 зникла з екранів радіолокаційних засобів», - сказав він.

За його словами, ізраїльські літаки не пішли у свій повітряний простір, а залишилися в цьому ж районі і продовжували чергування у повітрі до 22.40.

«О 22.29 черговий офіцер командування російської групи в Сирії довів ізраїльському офіцерові на командному пункті військово-повітряних сил, що російський літак Іл-20 зазнав катастрофи: вимагаємо вивести ваші засоби з даного району, оскільки ми задіємо рятувальні засоби», - сказав він.

Конашенков додав, що російська сторона жодного разу не порушувала домовленості з Ізраїлем і не застосовувала розгорнуті в Сирії російські засоби ППО, навіть незважаючи на те, що в ході нанесення Ізраїлем авіаційних ударів у ряді випадків виникали моменти, які створювали потенційну загрозу військовослужбовцям Збройних Сил Російської Федерації .

При цьому Конашенков зазначив, що поведінка ізраїльських льотчиків «докорінно відрізняється від дій американської авіації в регіоні». У Росії і США діє канал комунікацій для запобігання інцидентам у повітрі. Сторони завчасно сповіщають один одного про плани застосування авіації в різний районах Сирії.

«Це дозволяє своєчасно вжити заходів з виключення будь-яких ситуацій, які несуть загрозу російським і американським військовослужбовцям, як у повітрі, так і на землі», - додав Конашенков.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів над Середземним морем біля берегів Сирії в ніч проти 18 вересня у момент, коли ізраїльські війська наносили удари по сирійській території.

За версією Міноборони РФ, "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійських об'єктах у провінції Латакія".

Пізніше стало відомо, що літак випадково збили сирійські засоби ППО.

18 вересня Конашенков заявив, що, прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики підставили його під вогонь засобів ППО Сирії.

Також він заявив, що «про плановану операцію Ізраїль не попереджав командування російського угрупування військ у Сирії. По «гарячій лінії» повідомлення надійшло менше ніж за одну хвилину до удару, що не дозволило вивести російський літак у безпечну зону».

Конашенков наголосив, що РФ залишає за собою право на адекватні дії у відповідь.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».

18 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія продовжить бомбардування іранських військових укріплень в Сирії, незважаючи на катастрофу російського літака Іл-20, збитого сирійськими військами.