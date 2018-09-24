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У Нью-Йорку за посилених заходів безпеки відкривається 73 Генасамблея ООН (відео)

13:11, 24 вересня 2018
Світ
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Американські правоохоронці та спецслужби твердять: консультувалися з британськими колегами, які мали справу з отруєнням у Солсбері російським "Новачком", а також вивчали свідчення про замах на венесуельського лідера Мадуро, якого начебто намагалися вбити вибухівкою з дронів. 

У середу, 26 вересня, на Генасамблеї ООН виступатиме президент України Петро Порошенко.

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Теги: #Нью-Йорк#Петро Порошенко#Генасамблея ООН