У Нью-Йорку за посилених заходів безпеки відкривається 73 Генасамблея ООН (відео)
13:11, 24 вересня 2018Світ
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У середу, 26 вересня, там виступатиме президент України Петро Порошенко.
У Нью-Йорку за посилених заходів безпеки відкривається 73 Генасамблея ООН
У Нью-Йорку за посилених заходів безпеки відкривається 73 Генасамблея ООН.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Американські правоохоронці та спецслужби твердять: консультувалися з британськими колегами, які мали справу з отруєнням у Солсбері російським "Новачком", а також вивчали свідчення про замах на венесуельського лідера Мадуро, якого начебто намагалися вбити вибухівкою з дронів.
У середу, 26 вересня, на Генасамблеї ООН виступатиме президент України Петро Порошенко.
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