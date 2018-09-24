Президент Македонії закликав бойкотувати референдум щодо перейменування країни

Президент Македонії Гйорге Іванов назвав референдум "згубним і руйнівним" для нації.

Президент Македонії Гйорге Іванов закликав громадян бойкотувати референдум про зміну назви країни, який відбудеться 30 вересня.

Іванов назвав референдум "згубним і руйнівним" для нації, повідомляє "Новое время" з посиланням на Ekathimerini.

Він також зазначив, що сам не голосуватиме на недільному референдумі.

"Навіть в разі прийняття шкідливої грецької угоди і відповідних конституційних поправок, членство в НАТО і ЄС не настане автоматично", - підкреслив Іванов.

Македонського президента підтримує опозиційна партія VMRO-DPMNE, яка з самого початку підписання угоди про перейменування виступала проти неї.

Нагадаємо, 30 вересня в Македонії відбудеться референдум щодо зміни назви країни.

На всенародне голосування буде винесено питання: "Ви підтримуєте членство в НАТО і ЄС, беручи угоду про назву, укладену між Республікою Македонія та Грецією?"

У червні Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.

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25 липня Македонія почала переговори про вступ до НАТО. Балканська країна може стати 30-м членом Північноатлантичного альянсу.

Націоналісти і президент країни Гйорге Іванов виступають проти компромісу з Афінами. У Греції націоналістичні кола також висловлювалися проти угоди з македонцями.

Після оголошення про незалежність від Югославії в 1991 році Македонія викликала обурення Греції, оскільки використовувала назву однойменного грецького регіону, який розташований на півночі Греції, на кордоні з Македонією.

З огляду на цю суперечку Греція блокувала приєднання Македонії до НАТО і ЄС. Крім того, в ООН країна входить у врегулюванні суперечки під офіційною назвою "колишня югославська Республіка Македонія".