Референдум щодо зміни назви Македонії відбудеться наприкінці вересня

За відповідну пропозицію проголосували 68 депутатів.

Парламент Македонії підтримав проведення 30 вересня референдуму щодо зміни назви країни, який може допомогти їй залагодити суперечку з Грецією і відкрити шлях до НАТО та ЄС.

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Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на агентство Meta. За відповідну пропозицію проголосували 68 депутатів. Пропозиція не отримала жодного голосу «проти», оскільки депутати опозиційної сили VMRO-DPMNE не були присутні на засіданні.

Депутати, крім того, відхилили запропоновані опозицією дві поправки, оскільки їх ініціатори не були присутні під час розгляду і не змогли дати відповідні пояснення.

На референдумі громадяни повинні будуть відповісти на питання «Чи виступаєте ви за членство в Європейському Союзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?»

Суперечка щодо назви Македонії тривала понад 25 років. Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій та блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС.

17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.

Нагадаємо, на саміті НАТО члени альянсу погодилися відкрити переговори про членство Македонії. Однак генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг не бачить можливості завершити вступ Македонії в НАТО, якщо країна не погодиться змінювати свою конституційну назву.