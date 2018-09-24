Уряд Італії вирішив зробити більш жорсткими імміграційні правила

У парламенту Італії є 60 днів на те, щоб проголосувати за ініціативу уряду і зробити її законом.

Рада міністрів Італії сьогодні одноголосно схвалила декрет «про безпеку та міграцію», що отримав в країні назву «Декрет Сальвіні».

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Ініціатор законопроекту, віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у своєму "Твіттері" привітав прийняття декрету. «Я щасливий. Це крок до більш безпечної Італії. Від слів до справи!» - написав Сальвіні, відомий своєю заявою, що в Італії немає місця «більше для жодного мігранта». За його словами, ініціатива полегшить боротьбу з мафією і контрабандою людей.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що новий декрет робить італійське законодавство ефективнішим і не обмежує права людини. «Ми переглядаємо законодавство, щоб зробити його більш ефективним, при цьому повністю дотримуючись прав людини та міжнародні угоди», - передала його слова Al Jazeera.

Декрет полегшує Італії висилати мігрантів і встановлює шість критеріїв для осіб, які шукають «гуманітарного захисту» в Італії - статусу, який поступається міжнародному статусу біженця. В отриманні статусу біженця може бути відмовлено особам, визнаним соціально небезпечними, а також особам які вчинили правопорушення під час розгляду їхньої заявки.

У парламенту Італії є 60 днів на те, щоб проголосувати за ініціативу уряду і зробити її законом.

За даними спостерігачів, з початку цього року на судах контрабандистів в Італію прибуло приблизно 90 тис. біженців з Африки. Італія була змушена закрити свої порти від мігрантских кораблів.

Довідка УНІАН. Крім мігрантів з країн Африки, Італія також популярна серед українців, які їдуть туди в пошуках кращого заробітку. За десятки років в Італію виїхали цілі українські родини. Проте сотні українців працюють в Італії нелегально, також не маючи легального статусу для перебування в країні. За даними посольства України в Італії, українська громада є однією з найчисельніших серед інших громад в Італії. Станом на 2016 року, загальна кількість українців в Італії, які отримали посвідку на проживання, склала 240141 осіб. За перше півріччя цього року українські заробітчани збільшили перекази в Україну на третину - до $4,5 млрд.